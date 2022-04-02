Алексей Стукалов рассказал, за счёт чего «Уфа» одержала победу в игре с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.



«Крылья» — очень хорошая команда: сильны в индивидуальных действиях, любят пространство, ситуации один в один и быстрые атаки. Наша задача была минимизировать как раз эти ситуации. Тот гол, который забил центральный полузащитник, — как пришёл из глубины. В принципе, у наших ворот больше не было стопроцентных моментов. Мы старались сыграть на ноль и понимали, что наше преимущество будет на стандартных положениях — наша команда габаритнее. Кстати, первый гол забили со стандарта. Плюс в переходных фазах, когда соперник глубоко заходит, нам нужно было быстро развивать атаки. Второй мяч как раз таким и получился: мы выскочили в быструю атаку, развернули игру и сделали доставку. Там у нас было три человека: такое было задание.



Удобно ли мне играть против команд такого стиля? Нет, просто мы хорошо друг друга знаем. Виталич (Осинькин. – Прим. «Чемпионата») меня знает, а я — знаю его. Сегодня была игра на три исхода. Если вспомнить прошлый год: в ФНЛ дома выиграли, а в Самаре — уступили. В сегодняшнем матче всё решили нюансы», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата».