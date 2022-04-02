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«Велес» разгромил «Ротор» в матче ФНЛ, «Нефтехимик» сыграл вничью с «КАМАЗом»

«Велес» разгромил «Ротор» в матче ФНЛ, «Нефтехимик» сыграл вничью с «КАМАЗом»
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Велес». Гости одержали победу – 3:0.

На 55-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник Артур Галоян. На 77-й минуте преимущество «Велеса» удвоил нападающий Данила Ежков. В добавленное ко второму тайму время Галоян оформил дубль.

После 30 сыгранных туров «Велес» располагается на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 43 очка. «Ротор» (27) – на 18-й строчке.

В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Счёт матча – 1:1.

В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник «КАМАЗа» Евгений Воронин. На 57-й минуте счёт сравнял хавбек «Нефтехимика» Вагиз Галиулин. В добавленное ко второму тайму время вторую красную карточку заработал нападающий Роман Янушковский.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 3
Велес
Москва
0:1 Галоян – 55' (пен)   0:2 Ежков – 77'   0:3 Галоян – 90+3'
ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 15:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Воронин – 45+1'   1:1 Галиулин – 57'
Удаления: нет / Янушковский – 90+3'
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