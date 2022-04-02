«Велес» разгромил «Ротор» в матче ФНЛ, «Нефтехимик» сыграл вничью с «КАМАЗом»

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Велес». Гости одержали победу – 3:0.
На 55-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник Артур Галоян. На 77-й минуте преимущество «Велеса» удвоил нападающий Данила Ежков. В добавленное ко второму тайму время Галоян оформил дубль.
После 30 сыгранных туров «Велес» располагается на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 43 очка. «Ротор» (27) – на 18-й строчке.
В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Счёт матча – 1:1.
В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник «КАМАЗа» Евгений Воронин. На 57-й минуте счёт сравнял хавбек «Нефтехимика» Вагиз Галиулин. В добавленное ко второму тайму время вторую красную карточку заработал нападающий Роман Янушковский.
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