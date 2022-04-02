«Всем отличного весеннего настроения». «Спартак» показал заснеженное поле «РЖД Арены»

Московский «Спартак» показал заснеженное поле «РЖД Арены», на котором сегодня, 2 апреля, красно-белые сыграют с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всем отличного весеннего настроения», — подписаны фотографии.



Напомним, ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет офсайдных линий VAR.



Также «Чемпионат» сообщал, что матч не будет перенесён из-за снегопада в столице. Такое решение было принято на предматчевом совещании.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главным арбитром встречи назначен судья Сергей Карасёв.