«Всем отличного весеннего настроения». «Спартак» показал заснеженное поле «РЖД Арены»
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Московский «Спартак» показал заснеженное поле «РЖД Арены», на котором сегодня, 2 апреля, красно-белые сыграют с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Всем отличного весеннего настроения», — подписаны фотографии.
Напомним, ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет офсайдных линий VAR.
Также «Чемпионат» сообщал, что матч не будет перенесён из-за снегопада в столице. Такое решение было принято на предматчевом совещании.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главным арбитром встречи назначен судья Сергей Карасёв.
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