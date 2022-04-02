«Факел» и «Кубань» не выявили победителя в матче ФНЛ. В игре было три удаления

Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал «Кубань». Команды сыграли вничью – 0:0.



На 2-й минуте был удалён защитник хозяев Аслан Дашаев. На 2-й минуте полузащитник «Кубани» Илья Петров имел возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти.



На 41-й минуте красную карточку получил хавбек гостей Максим Сидоров. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил нападающий «Кубани» Михаил Маркин.



В другом матче ФНЛ играли «Волгарь» и «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Астрахани. Команды сыграли вничью – 1:1.



На 5-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Евгений Морозов. На 37-й забил нападающий гостей Александр Шлёнкин. На 71-й минуте счёт сравнял хавбек «Волгаря» Артём Симонян.