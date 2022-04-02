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«Факел» и «Кубань» не выявили победителя в матче ФНЛ. В игре было три удаления

«Факел» и «Кубань» не выявили победителя в матче ФНЛ. В игре было три удаления
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Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал «Кубань». Команды сыграли вничью – 0:0.

На 2-й минуте был удалён защитник хозяев Аслан Дашаев. На 2-й минуте полузащитник «Кубани» Илья Петров имел возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти.

На 41-й минуте красную карточку получил хавбек гостей Максим Сидоров. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил нападающий «Кубани» Михаил Маркин.

В другом матче ФНЛ играли «Волгарь» и «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Астрахани. Команды сыграли вничью – 1:1.

На 5-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Евгений Морозов. На 37-й забил нападающий гостей Александр Шлёнкин. На 71-й минуте счёт сравнял хавбек «Волгаря» Артём Симонян.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Кубань
Краснодар
Удаления: Дашаев – 2' / Сидоров – 41', Маркин – 90+5'
ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Шлёнкин – 37'   1:1 Симонян – 71'
Удаления: Морозов – 5' / нет
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