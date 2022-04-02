В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова и Умярова в заявке на матч с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров не попали в заявку на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Селихов и Умяров испытывают дискомфорт после ранее полученных повреждений», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 2 апреля 2022
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:24
-
17:18
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:34
-
16:16
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
15:41
-
15:22
-
15:18
-
15:16
-
14:48
-
14:42