В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова и Умярова в заявке на матч с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров не попали в заявку на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Селихов и Умяров испытывают дискомфорт после ранее полученных повреждений», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).