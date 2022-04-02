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«Нижний Новгород» обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Нижний Новгород». Гости одержали победу – 2:1.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгрода» Ричи Эннин, ему ассистировал Кирилл Кравцов. На 25-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, голевой пас отдал Дмитрий Полоз.

В добавленное к первому тайму время отличился хавбек гостей Дмитрий Стоцкий, передачу отдал Эннин.

«Нижний Новгород» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
02 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Эннин – 7'   1:1 Щетинин – 25'   1:2 Стоцкий – 45+1'
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