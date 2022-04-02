«Нижний Новгород» обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Нижний Новгород». Гости одержали победу – 2:1.



На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгрода» Ричи Эннин, ему ассистировал Кирилл Кравцов. На 25-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, голевой пас отдал Дмитрий Полоз.



В добавленное к первому тайму время отличился хавбек гостей Дмитрий Стоцкий, передачу отдал Эннин.



«Нижний Новгород» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).