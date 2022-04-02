«Реал» и «Сельта» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Реала» на матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».
«Сельта»: Дитуро, Галан, Мурильо, Айду, Васкес, Бельтран, Суарес, Мендес, Нолито, Гальярдо, Аспас.
Запасные: Бланко, Кампос, Гонсалес, Араухо, Домингес, Фонтан, Серви, Пинеда, Солари, Тапиа, Мина.
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.
Запасные: Лунин, Пиньейро, Карвахаль, Начо, Вальехо, Марсело, Себальос, Камавинга, Вальверде, Бэйл, Диас, Родриго.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом Помогать ему будут ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступит Хосе Алехандро Лусена.
- 2 апреля 2022
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