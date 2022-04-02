В «Спартаке» заявили, что матч с «Локомотивом» надо провести, несмотря на снегопад

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что, несмотря на снегопад в Москве, нужно проводить матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Матч проводить надо. Я поле ещё не видел, но рассчитываем на победу», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий VAR.

Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московское дерби не будет перенесено из-за снегопада.

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