Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Делегат матча «Локомотив» — «Спартак»: никаких предпосылок для отмены игры нет

Делегат матча «Локомотив» — «Спартак»: никаких предпосылок для отмены игры нет
Комментарии

Делегат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с полем «РЖД Арены», которое засыпало из-за снегопада в Москве.

«Мяч отпрыгивает. Никаких предпосылок для отмены матча нет», — передаёт слова делегата корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий VAR.

Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.

Также «Чемпионат» сообщал, что московское дерби не будет перенесено из-за снегопада.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022