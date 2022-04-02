Делегат матча «Локомотив» — «Спартак»: никаких предпосылок для отмены игры нет

Делегат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с полем «РЖД Арены», которое засыпало из-за снегопада в Москве.



«Мяч отпрыгивает. Никаких предпосылок для отмены матча нет», — передаёт слова делегата корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий VAR.



Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.



Также «Чемпионат» сообщал, что московское дерби не будет перенесено из-за снегопада.