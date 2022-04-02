Жиго остался в запасе на матч с «Локомотив» из-за недомогания

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник Самуэль Жиго остался в запасе на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Жиго почувствовал недомогание перед игрой», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).