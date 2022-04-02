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Бывший вице-президент «Ростова» назвал примитивной игру команды в матче с «Нижним»

Бывший вице-президент «Ростова» назвал примитивной игру команды в матче с «Нижним»
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» использовал свои моменты, а «Ростов» не додавил. Впереди игра не получилась, хотя стопроцентных моментов особо и не было. Преимущество было лишь потому, что соперники отдали территорию.

Да, было давление, навесы, но ничего больше. Никакой конструктивности. В Казани сработало, да и с «Динамо» хорошо выглядели… У «Ростова» проблемы с игрой первым номером. Не смогли реализовать преимущество. Очень примитивно играли сегодня», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Нижний Новгород» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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