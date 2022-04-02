«Локомотив» — «Спартак»: начало матча перенесено

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» должен сыграть со «Спартаком». Пресс-служба красно-белых сообщает, что начало матча перенесено.



«Решение о проведении матча «Локомотив» — «Спартак» будет принято в 20:00 мск. Сейчас на поле «РЖД Арены» продолжают уборку снега», — сказано в заявлении пресс-службы красно-белых в телеграм-канале.



Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск.

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