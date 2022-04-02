«Вильярреал» уступил аутсайдеру Примеры «Леванте»

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в рамках 30-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 69-й минуте отличился полузащитник Хосе Луис Моралес, ему ассистировал Рохер Марти. В добавленное ко второму тайму время Моралес оформил дубль.

Гол Моралеса:

Моралес делает дубль:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Антонио Монтер Соланс.



После 30 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Леванте» (22) – на 19-й строчке в таблице.