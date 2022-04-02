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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Леонид Федун и Зарема Салихова приехали на матч «Локомотив» — «Спартак»

Леонид Федун и Зарема Салихова приехали на матч «Локомотив» — «Спартак»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун вместе с супругой Заремой Салиховой приехали на стадион «РЖД Арена», где красно-белые в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют с «Локомотивом».

Изначально встреча должна была начаться в 19:30 мск, однако из-за сильного снегопада в Москве, который засыпал поле арены железнодорожников, решение о проведении матча было отложено до 20:00 мск.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Ранее «Спартак» объявил, что встречу с «Локомотивом» пропустят вратарь Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров.

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