«Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса матча с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном переносе матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из-за снегопада в Москве.



«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.