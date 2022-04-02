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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса матча с «Локомотивом»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса матча с «Локомотивом»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном переносе матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из-за снегопада в Москве.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.

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