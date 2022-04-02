Сёмин отреагировал на возможный перенос матча «Локомотив» — «Спартак» из-за снегопада

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный перенос матча команды со «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги из-за снегопада в Москве.



«Есть регламент — его надо придерживаться. Там всё будет написано. Есть все пункты, смотрите туда. Думаю, так и будут действовать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.