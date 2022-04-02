«Локомотив» — «Спартак»: матч начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» должен сыграть со «Спартаком».
Начало матча было запланировано на 19:30 мск. Однако из-за снегопада в столице решение о проведении встречи было отложено до 20:00 мск. В московском «Спартаке» заявили, что клуб опасается за здоровье игроков и решение должен принимать тот, «кому это положено».
Начало матча было принято перенести на 20:30 мск. Команды проведут матч сегодня.
Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR стал Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.
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