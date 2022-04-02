Актёр Баринов: я бы перенёс матч «Локомотив» — «Спартак» — это не похоже на футбол

Актёр Валерий Баринов прокомментировал возможный перенос матча команды со «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги из-за снегопада в Москве.

«Поле они очистят, но за 15-20 минут опять наметёт. Я бы перенёс матч — это не похоже на футбол. Отказываются играть или нет, но всё зависит от Карасёва. Сейчас всё только в его власти», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.