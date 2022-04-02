«Мы не считаем, что это повод для эмоций, и готовы играть». «Локомотив» — о снегопаде

Московский «Локомотив» выступил с заявлением по поводу участия команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Начало встречи на «РЖД Арене» было перенесено из-за сильного снегопада в Москве.
«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», — сказано в заявлении команды.
Начало матча было запланировано на 19:30 мск. Однако из-за снегопада в столице решение о проведении матча было отложено до 20:00 мск. В московском «Спартаке» заявили, что клуб опасается за здоровье игроков и решение должен принимать тот, «кому это положено».
Начало матча было принято перенести на 20:30 мск. Команды проведут матч сегодня, игра не будет перенесена.
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