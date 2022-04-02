«Локомотив» — «Спартак»: гости играют в белых футболках в снегопад

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет со «Спартаком».

Московский «Спартак» вышел на матч в белой форме с красными шортами. «Локомотив» играет в комплекте с зелёной футболкой и красными шортами.



Матч начался, во время игры продолжается снегопад.

Фото: Прямой эфир телеканала «Матч ТВ»

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.