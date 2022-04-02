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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: гости играют в белых футболках в снегопад

«Локомотив» — «Спартак»: гости играют в белых футболках в снегопад
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Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет со «Спартаком».

Московский «Спартак» вышел на матч в белой форме с красными шортами. «Локомотив» играет в комплекте с зелёной футболкой и красными шортами.

Матч начался, во время игры продолжается снегопад.

Фото: Прямой эфир телеканала «Матч ТВ»

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.

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