Стало известно, почему Криштиану Роналду пропускает матч с «Лестером»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропускает матч 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».



Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», Роналду не попал в заявку на матч из-за симптомов гриппа. В пятницу Криштиану не тренировался с командой. Сегодня ему не стало лучше, поэтому он не играет.

В данный момент в матче «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду сыграл в 24 матчах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.



После 29 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков. «Лестер» с 36 очками находится на 10-й строчке.