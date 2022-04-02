«Издеваются над футболистами, что ли?» Гаврилов — о матче «Локо» — «Спартак» в снегопад

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на решение о проведении матча команды с «Локомотивом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит при снегопаде.

«То, что решили играть — это несерьёзно. Что за руководители? Какой футбол в такую погоду… Не могут отменить игру? Условия не позволяют? Это ерунда. Издеваются над футболистами, что ли? Как можно играть в таких условиях, когда всё время в глаза сыпет снег. Постоянно шипы забиваются, ноги проскальзывают», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.

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