«Сельта» — «Реал»: Бензема оформил дубль с пенальти

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимает «Реал».



На 69-й минуте с 11-метрового забил Бензема. Ранее на 19-й минуте пенальти в ворота «Сельты» реализовал нападающий «Реала» Карим Бензема. На 52-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Нолито, ему ассистировал Хавьер Галан.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Помогают ему ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступает Хосе Алехандро Лусена.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».



Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Севилья» (57) и «Барселона» (54). Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».