Арбитр Федотов: Карасёв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком»

Арбитр Игорь Федотов считает, что судья Сергей Карасёв должен был удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека за фол на хавбеке «Спартака» Кристофере Мартинсе Перейре в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Карасёв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шёл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч. Не знаю, как Карасёв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».