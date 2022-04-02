«Локомотив» — «Спартак»: Карасёв отменил гол Промеса из-за офсайда после подсказки VAR

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет со «Спартаком».
В концовке первого тайма судья Сергей Карасёв отменил гол нападающего гостей Квинси Промеса из-за офсайда, воспользовавшись подсказкой арбитров VAR. Напомним, на этом матче не работают офсайдные линии.
Начало матча было запланировано на 19:30 мск. Однако из-за снегопада в столице решение о проведении встречи было отложено до 20:00 мск. В московском «Спартаке» заявили, что клуб опасается за здоровье игроков и решение должен принимать тот, «кому это положено».
Начало матча было принято перенести на 20:30 мск.
Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR стал Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.
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