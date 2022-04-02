«Ждём повтор с линиями офсайда! А, ой». В «Спартаке» отреагировали на отмену гола Промеса

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет со «Спартаком».



Под занавес первого тайма счёт в матче открыл нападающий гостей Квинси Промес. Однако мяч был отменён главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым после консультации с арбитрами VAR. Перед матчем было заявлено, что на этой встрече офсайдные линии VAR работать не будут.



«Ждём повтор с линиями офсайда! А, ой», — написала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Начало матча перенесли на 20:30 мск.



Помощниками Карасёва выступают Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR стал Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

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