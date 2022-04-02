Арбитр Федотов: VAR и AVAR не имели права определять, был ли офсайд у Промеса

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Сергея Карасёва отменить мяч нападающего гостей Квинси Промеса.

Изначально гол был засчитан, но Карасёв изменил своё решение после консультации с арбитрами VAR. Перед матчем было заявлено, что у них будут отсутствовать офсайдные линии.

«Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то его стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий, скорее всего, это нарушение протокола.



Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола VAR!» — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.