Салихова назвала варварством решение проводить матч «Локомотив» — «Спартак» при снегопаде

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение о проведении матча команды с «Локомотивом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит при снегопаде.



«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».



Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.

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