«Локомотив» — «Спартак»: Изидор вывел хозяев вперёд на 85-й минуте

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» играет со «Спартаком».



На 84-й минуте матча Вильсон Изидор вывел хозяев вперёд. Голевым пасом отметился Алексис Бека-Бека. Этот гол стал для нападающего четвёртым в четырёх матчах.



В концовке первого тайма судья Сергей Карасёв отменил гол нападающего гостей Квинси Промеса из-за офсайда, воспользовавшись подсказкой арбитров VAR. Напомним, на этом матче не работают офсайдные линии.



Начало матча было запланировано на 19:30 мск. Однако из-за снегопада в столице решение о проведении встречи было отложено до 20:00 мск. В московском «Спартаке» заявили, что клуб опасается за здоровье игроков и решение должен принимать тот, «кому это положено».



Начало матча было принято перенести на 20:30 мск.



Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR стал Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.