«Локомотив» победил «Спартак», нанеся один удар в створ

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче на 85-й минуте забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. Этот удар стал для «Локомотива» единственным в створ ворот «Спартака» при семи общих ударах. У красно-белых четыре удара в створ при стольких же ударах.



Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.



Главным судьёй матча был Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступал Антон Фролов. Главным судьёй VAR являлся Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».