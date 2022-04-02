Александр Мостовой: мне кажется, «Спартак» какой-то заколдованный
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Говорить о том, что «Спартак» не выиграл, — уже смешно. Не могу сказать, что «Локомотив» был лучше. Равная игра. В таких условиях 0:0 — самый объективный счёт. Однако один хороший удар — и 1:0. «Локомотив» смог хорошо ударить и забить.
Мне кажется, «Спартак» какой-то заколдованный. Уже не по-футбольному всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.
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