«Спартак» не побеждает в трёх последних матчах с «Локомотивом»

Московский «Спартак» не сумел прервать неудачную серию в матчах с «Локомотивом». Команды встретились в матче 23-го тура РПЛ. Матч, проходивший на «РЖД Арене», закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в концовке забил Вильсон Изидор.
«Спартак» не побеждает уже в третьем матче подряд с «Локомотивом». Последняя победа красно-белых датировалась 23 августа 2020 года. Тогда «Спартак» обыграл «Локо» со счётом 2:1. После этого «Локомотив» одержал победу (2:0) в РПЛ 11 апреля 2021 года и сыграл вничью со «Спартаком» 7 ноября 2021 года (1:1).
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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