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Ваноли: неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локо». Правильно, что матч состоялся

Ваноли: неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локо». Правильно, что матч состоялся
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше. Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову, а надо идти вперёд.

Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Карасёв принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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