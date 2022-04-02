Безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла трёх матчей

Московский «Спартак» не смог прервать безвыигрышную серию в РПЛ. Теперь она составляет уже три матча. Сегодня, 2 апреля, красно-белые в матче 23-го тура РПЛ уступили в гостях «Локомотиву» со счётом 0:1. Единственный мяч в концовке забил Вильсон Изидор.



До этого «Спартак» в РПЛ сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и уступил «Краснодару» (1:2). Последняя победа красно-белых в РПЛ датируется 6 марта 2022 года. Тогда «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).