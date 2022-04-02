Камано высказался о победе «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу команды над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Самое главное, что мы взяли три очка», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 85-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Алексис Бека-Бека.



Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).