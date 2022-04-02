В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 23-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный мяч забил форвард Вильсон Изидор.
«Локомотив» одержал 20-ю победу в матчах со «Спартаком» в РПЛ. 16 встреч команд закончились ничьими, а ещё в 26 случаях побеждал «Спартак».
При этом отметим, что красно-белые не побеждают уже в трёх последних матчах команд. Последняя победа красно-белых датировалась 23 августа 2020 года. Тогда «Спартак» обыграл «Локо» со счётом 2:1. После этого «Локомотив» одержал победу (2:0) в РПЛ 11 апреля 2021 года.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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