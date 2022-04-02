Антон Миранчук: сам уже жду не дождусь, когда смогу вернуться на поле

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после победы команды над «Спартаком» (0:1) рассказал, когда вернётся на поле.



«Когда вернусь на поле? Надеюсь, что скоро. Сам уже жду не дождусь, когда смогу вернуться», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 85-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Алексис Бека-Бека.



Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).