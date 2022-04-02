Юрий Гаврилов: «Локомотиву» повезло в матче со «Спартаком»! Ну ладно, пускай будет так

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от центрального матча 23-го тура РПЛ. «Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 1:0, единственный мяч забил Вильсон Изидор. При этом железнодорожники за весь матч нанесли лишь один удар по воротам.



«Локомотиву» повезло! Ну ладно, пускай будет так. Будущее Ваноли»? Пусть решает руководство — всё будет зависеть от них», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).