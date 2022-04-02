Победный гол Изидора — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Спартак»

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 85-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Алексис Бека-Бека.
Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.
Главным судьёй матча был Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступал Антон Фролов. Главным судьёй VAR являлся Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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