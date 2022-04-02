Джикия ответил на вопрос о травме в матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия кратко ответил на вопрос о травме, которую он получил в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом». Защитник красно-белых был вынужден покинуть поле во втором тайме.



«Серьёзная ли травма? Еду на МРТ», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече уже в концовке забил нападающий Вильсон Изидор.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48). «Спартак» при Паоло Ваноли одержал лишь одну победу в пяти матчах в РПЛ.