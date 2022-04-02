Изидор: в «Монако» не было времени показать свой талант, а в «Локо» мне доверяют

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об игре в составе московского клуба.



«Я был готов ментально к тому, что буду здесь забивать. В «Монако» не было времени, чтобы показать свой талант. Здесь мне доверяют, это меня раскрепощает», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

21-летний французский футболист забил четвёртый гол в четвёртом матче чемпионата России. Ранее бывший футболист «Монако» поражал ворота «Химок», ЦСКА и «Ахмата».



Гол Изидора был забит во втором тайме. На 85-й минуте ему ассистировал Алексис Бека-Бека.



Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).