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Тухель высказался о разгромном поражении «Челси» в матче с «Брентфордом»

Тухель высказался о разгромном поражении «Челси» в матче с «Брентфордом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:4).

«Никто не ожидал такого, тем более после 1:0 в нашу пользу. Это нетипично для нас, но мы бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, плохо оборонялись и были наказаны.

За 10 минут «Брентфорд» сделал всё возможное. После их третьего гола было 10 минут, когда мы создали очень много хороших моментов, но не смогли их реализовать. Сопернику повезло, они смогли реализовать свои моменты. А мы защищались не на уровне АПЛ и поплатились», — цитирует Тухеля BBC.

После 29 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 59 очков. «Брентфорд» (33) – на 14-й строчке.

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