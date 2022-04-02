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Форвард «Локомотива» Изидор: мои голы — это поддержка бога

Форвард «Локомотива» Изидор: мои голы — это поддержка бога
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился эмоциями от матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Условия в первом тайме были сложные. Очень много снега в первом тайме. Не было возможности играть в свою игру. Во втором тайме стало лучше. Во втором тайме был план заставить «Спартак» обороняться. Гол стал логическим следствием этого. Мы этим довольны.

Мы были готовы играть в такую погоду. Мы знали это. Ментально мы были готовы к сегодняшнему матчу. Команда проявила решительность. Я много работаю на тренировках. Голы — это поддержка бога. Чем больше голов, тем лучше. Конкретной цели у меня нет. Главное — помогать команде выигрывать матч», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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