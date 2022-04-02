Форвард «Локомотива» Изидор: мои голы — это поддержка бога
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился эмоциями от матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Условия в первом тайме были сложные. Очень много снега в первом тайме. Не было возможности играть в свою игру. Во втором тайме стало лучше. Во втором тайме был план заставить «Спартак» обороняться. Гол стал логическим следствием этого. Мы этим довольны.
Мы были готовы играть в такую погоду. Мы знали это. Ментально мы были готовы к сегодняшнему матчу. Команда проявила решительность. Я много работаю на тренировках. Голы — это поддержка бога. Чем больше голов, тем лучше. Конкретной цели у меня нет. Главное — помогать команде выигрывать матч», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 2 апреля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:46
Партнерский контент