Форвард «Локомотива» Изидор: мои голы — это поддержка бога

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился эмоциями от матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Условия в первом тайме были сложные. Очень много снега в первом тайме. Не было возможности играть в свою игру. Во втором тайме стало лучше. Во втором тайме был план заставить «Спартак» обороняться. Гол стал логическим следствием этого. Мы этим довольны.



Мы были готовы играть в такую погоду. Мы знали это. Ментально мы были готовы к сегодняшнему матчу. Команда проявила решительность. Я много работаю на тренировках. Голы — это поддержка бога. Чем больше голов, тем лучше. Конкретной цели у меня нет. Главное — помогать команде выигрывать матч», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.