Каттани: информация, что я против продления Бакаева — ложь. Смешно, когда читаю такое

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на информацию, согласно которой он выступает против продления контракта с полузащитником клуба Зелимханом Бакаевым.
«У нас ещё есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков. Я должен смотреть на его выступления, хороший настрой в течение недели как на тренировках, так и на игре. На сегодняшний момент он выкладывается на полную. Я не забываю об этом. У нас есть время, поэтому посмотрим, что произойдёт. Лично я никогда не говорил, что нет никакого шанса продлить контракт с Зелимханом. Никогда! Информация о том, что я против продления контракта с ним — ложь. Смешно, когда читаю такое», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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