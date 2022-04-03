В «Локомотиве» заявили, что объявят имя нового главного тренера на следующей неделе

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что московский клуб назовёт имя нового главного тренера команды на следующей неделе.



«Мы должны объявить тренера, да. На следующей неделе всё будет. Никаких неожиданностей не будет», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее команду покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль. После этого и.о. главного тренера стал его помощник, Марвин Комппер. Но он не обладает необходимой лицензией Pro. Из-за этого официально командой руководит Дмитрий Лоськов, который также получил приставку и.о.

Накануне, 2 апреля, «Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 1:0. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).