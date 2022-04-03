Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каттани признался, что не знает результат игры Италия — Македония в стыковых матчах на ЧМ

Каттани признался, что не знает результат игры Италия — Македония в стыковых матчах на ЧМ
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что не следил за игрой сборной Италии в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. Итальянцы в полуфинале уступили сборной Северной Македонии (0:1) и не попали на мундиаль.

«У меня не было времени. Ничего не знаю об Италии и чемпионате мира. Даже не смотрел игру, потому что была поздно вечером. Даже не знаю результат», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Северной Македонии после успеха в матче с Италией проводила матч со сборной Португалии в финале стыковых матчей. Португальцы переиграли Македонию (2:0) и вышли на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022