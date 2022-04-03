«Тоттенхэм» может подписать вратаря сборной Англии

Вратарь «Вест Бромвич Альбион» Сэм Джонстон может летом сменить команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.
По информации источника, голкипер мог перейти в «Тоттенхэм» во время зимнего трансферного окна, но «шпоры» сосредоточились на подписании других футболистов.
Джонстон выступает за «Вест Бромвич Альбион» с июля 2018 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед» за € 7,35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа вратарь сыграл в 33 матчах, в которых пропустил 29 голов, 14 раз Джонстону удалось сохранить свои ворота на замке. С 2021 года игрок вызывается в сборную Англии, за которую успел провести три матча.
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