Хави — о Дембеле: он очень хорош для моего стиля игры

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре французского нападающего Усмана Дембеле.



«Дембеле счастлив и очень вовлечён в процесс команды. У меня нет к нему претензий. Всё зависит только от него. Я вижу, что у него высокий уровень. Если он хорошо продолжит работать, то может быть лучшим в мире на своей позиции. Он влияет на результат. Дембеле очень хорош для моего стиля игры», – цитирует Хави Marca.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.



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