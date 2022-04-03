Хави — о Дембеле: он очень хорош для моего стиля игры

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре французского нападающего Усмана Дембеле.
«Дембеле счастлив и очень вовлечён в процесс команды. У меня нет к нему претензий. Всё зависит только от него. Я вижу, что у него высокий уровень. Если он хорошо продолжит работать, то может быть лучшим в мире на своей позиции. Он влияет на результат. Дембеле очень хорош для моего стиля игры», – цитирует Хави Marca.
В текущем сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.
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