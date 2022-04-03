Хави — о предстоящем матче «Барселоны» с «Севильей» в Ла Лиге: для нас это финал

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Севильей» в чемпионате Испании.
«Для нас это финал. У нас есть возможность выйти на второе место в чемпионате. Это возможность показать себя. У «Севильи» сейчас не лучшие времена, но они — очень сильная команда. Я восхищаюсь Лопетеги. Он хорошо справляется со своей работой в этом клубе. Мы играем дома, нам нужна поддержка наших болельщиков. Надеюсь, на стадионе будет отличная атмосфера», — цитирует Хави Marca.
Матч между «Барселоной» и «Севильей» в рамках 30-го тура испанского чемпионата состоится сегодня, 3 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Барса» отстаёт от севильского клуба на три очка, проведя на одну игру меньше.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
03:11
-
02:37
-
02:22
-
01:43
-
01:19
-
00:56
-
00:30
-
00:15
-
00:11
-
00:09
-
00:02
- 4 апреля 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:44
-
23:33
-
23:09
-
23:05
-
22:45
-
22:43
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:11
-
20:54
-
20:53