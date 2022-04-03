Хави — о предстоящем матче «Барселоны» с «Севильей» в Ла Лиге: для нас это финал

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Севильей» в чемпионате Испании.

«Для нас это финал. У нас есть возможность выйти на второе место в чемпионате. Это возможность показать себя. У «Севильи» сейчас не лучшие времена, но они — очень сильная команда. Я восхищаюсь Лопетеги. Он хорошо справляется со своей работой в этом клубе. Мы играем дома, нам нужна поддержка наших болельщиков. Надеюсь, на стадионе будет отличная атмосфера», — цитирует Хави Marca.

Матч между «Барселоной» и «Севильей» в рамках 30-го тура испанского чемпионата состоится сегодня, 3 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Барса» отстаёт от севильского клуба на три очка, проведя на одну игру меньше.

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