Mirror: Салах готов на уступки в переговорах с «Ливерпулем» и заключить новый контракт

29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов пойти на компромисс в переговорах с «мерсисайдцами» по новому контракту и заключить сделку, которая позволит ему провести оставшуюся часть карьеры в нынешнем клубе. Об этом информирует Mirror.

После того, как Салах отклонил новые условия, которые позволили бы ему зарабатывать € 475 тыс. в неделю, владельцы «Ливерпуля» опасались худшего и того, что он допустит истечение срока своего текущего контракта, что сделает его свободным агентом летом 2023 года.

Это также могло бы сделать Мохамеда открытым для предложений от заинтересованных крупных игроков трансферного рынка, таких как «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», уже этим летом.

Но теперь Салах готов пойти на компромисс в своих первоначальных требованиях соответствовать по контракту таким игрокам, как звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с заработной платой € 593 тыс. в неделю. В свою очередь, «Ливерпуль» может продавить ещё 12 месяцев к уже обсуждавшемуся ранее новому 3-летнему соглашению.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. В восьми матчах Лиги чемпионов египтянин забил восемь мячей.